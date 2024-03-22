Дипломи, атестати та свідоцтва: у Дії з'явилися освітні документи

Відтепер знайти свої документи про освіту можна у Дії. Диплом, атестат чи свідоцтво та інші документи тепер міститиме застосунок.

Так, документи не потрібно буде постійно ксерити. Тепер вам у застосунку підтягне відповідні документи навіть якщо ви загубили атестат під час евакуації, віддали мамі диплом тощо.

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У Дії з'явилися документи про освіту

Тепер загублені паперові документи не спричинять проблему, адже документи будуть завжди у вашому смартфоні – у Дії.

Тож ви може сміливо влаштовуватися на роботу, подавати заявки на гранти чи хизуватися дипломом серед друзів просто з Дією.

Які саме документи доступні в застосунку

У застосунку тепер доступні такі документи:

атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

Обов'язково треба оновити застосунок.

Додавати документи вручну не потрібно – вони підтягнуться в Дію автоматично, якщо інформація про вашу освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).