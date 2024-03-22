Дипломи, атестати та свідоцтва: у Дії з'явилися освітні документи

22 березня 2024, 11:39
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Джерело:

Дія

Відтепер знайти свої документи про освіту можна у Дії. Диплом, атестат чи свідоцтво та інші документи тепер міститиме застосунок.

Так, документи не потрібно буде постійно ксерити. Тепер вам у застосунку підтягне відповідні документи навіть якщо ви загубили атестат під час евакуації, віддали мамі диплом тощо.

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У Дії з'явилися документи про освіту 

Тепер загублені паперові документи не спричинять проблему, адже документи будуть завжди у вашому смартфоні – у Дії. 

Тож ви може сміливо влаштовуватися на роботу, подавати заявки на гранти чи хизуватися дипломом серед друзів просто з Дією. 

Які саме документи доступні в застосунку

У застосунку тепер доступні такі документи: 

  •  атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  •  атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  •  свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
  •  диплом кваліфікованого робітника;
  •  диплом фахового молодшого бакалавра;
  •  диплом молодшого спеціаліста;
  •  диплом молодшого бакалавра;
  •  диплом бакалавра;
  •  диплом спеціаліста;
  •  диплом магістра;
  •  диплом доктора філософії;
  •  диплом доктора мистецтва.

Обов'язково треба оновити застосунок.

Додавати документи вручну не потрібно – вони підтягнуться в Дію автоматично, якщо інформація про вашу освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

  • Раніше ми інформували про те, що в Україні з'явиться новий освітній застосунок, який буде схожим на Дію. Чим від буде корисний, читайте за посиланням. 
Автор: Марія Волошин