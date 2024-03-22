Так, документы не нужно будет постоянно ксерить. Теперь вам в приложении подтянет соответствующие документы даже если вы потеряли аттестат во время эвакуации, отдали маме диплом и тому подобное.

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В Дии появились документы об образовании

Теперь утерянные бумажные документы не вызовут проблему, ведь документы будут всегда в вашем смартфоне – в Дии.

Поэтому вы может смело устраиваться на работу, подавать заявки на гранты или щеголять дипломом среди друзей просто с Дией.

Какие именно документы доступны в приложении

В приложении теперь доступны следующие документы:

аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании;

свидетельство о рабочей квалификации;

диплом квалифицированного рабочего;

диплом профессионального младшего бакалавра;

диплом младшего специалиста;

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом специалиста;

диплом магистра;

диплом доктора философии;

диплом доктора искусства.

Обязательно надо обновить приложение.

Добавлять документы вручную не нужно – они подтянутся в Дию автоматически, если информация о вашем образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).