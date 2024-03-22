Так, документы не нужно будет постоянно ксерить. Теперь вам в приложении подтянет соответствующие документы даже если вы потеряли аттестат во время эвакуации, отдали маме диплом и тому подобное.
Смотрите также В Дии появились первые документы об образовании
В Дии появились документы об образовании
Теперь утерянные бумажные документы не вызовут проблему, ведь документы будут всегда в вашем смартфоне – в Дии.
Поэтому вы может смело устраиваться на работу, подавать заявки на гранты или щеголять дипломом среди друзей просто с Дией.
Какие именно документы доступны в приложении
В приложении теперь доступны следующие документы:
- аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;
- аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании;
- свидетельство о рабочей квалификации;
- диплом квалифицированного рабочего;
- диплом профессионального младшего бакалавра;
- диплом младшего специалиста;
- диплом младшего бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом специалиста;
- диплом магистра;
- диплом доктора философии;
- диплом доктора искусства.
Обязательно надо обновить приложение.
Добавлять документы вручную не нужно – они подтянутся в Дию автоматически, если информация о вашем образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
- Ранее мы информировали о том, что в Украине появится новое образовательное приложение, которое будет похожим на Дию. Чем от будет полезен, читайте по ссылке.