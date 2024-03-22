Так, документи не потрібно буде постійно ксерити. Тепер вам у застосунку підтягне відповідні документи навіть якщо ви загубили атестат під час евакуації, віддали мамі диплом тощо.

Дивіться також У Дії з'явилися перші документи про освіту

У Дії з'явилися документи про освіту

Тепер загублені паперові документи не спричинять проблему, адже документи будуть завжди у вашому смартфоні – у Дії.

Тож ви може сміливо влаштовуватися на роботу, подавати заявки на гранти чи хизуватися дипломом серед друзів просто з Дією.

Які саме документи доступні в застосунку

У застосунку тепер доступні такі документи:

  • атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
  • диплом кваліфікованого робітника;
  • диплом фахового молодшого бакалавра;
  • диплом молодшого спеціаліста;
  • диплом молодшого бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом спеціаліста;
  • диплом магістра;
  • диплом доктора філософії;
  • диплом доктора мистецтва.

Обов'язково треба оновити застосунок.

Додавати документи вручну не потрібно – вони підтягнуться в Дію автоматично, якщо інформація про вашу освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

  • Раніше ми інформували про те, що в Україні з'явиться новий освітній застосунок, який буде схожим на Дію. Чим від буде корисний, читайте за посиланням.