Так, документи не потрібно буде постійно ксерити. Тепер вам у застосунку підтягне відповідні документи навіть якщо ви загубили атестат під час евакуації, віддали мамі диплом тощо.
Дивіться також У Дії з'явилися перші документи про освіту
У Дії з'явилися документи про освіту
Тепер загублені паперові документи не спричинять проблему, адже документи будуть завжди у вашому смартфоні – у Дії.
Тож ви може сміливо влаштовуватися на роботу, подавати заявки на гранти чи хизуватися дипломом серед друзів просто з Дією.
Які саме документи доступні в застосунку
У застосунку тепер доступні такі документи:
- атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора мистецтва.
Обов'язково треба оновити застосунок.
Додавати документи вручну не потрібно – вони підтягнуться в Дію автоматично, якщо інформація про вашу освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
- Раніше ми інформували про те, що в Україні з'явиться новий освітній застосунок, який буде схожим на Дію. Чим від буде корисний, читайте за посиланням.