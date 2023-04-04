Федоров анонсував онлайн-формат для освітніх документів: що зміниться

Частина освітньої документації в Україні буде доступна онлайн у межах впровадження програми електронного документообігу. Зміни втіляють у життя вже до початку нового навчального року.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Федоров анонсував онлайн-формат для документів про освіту

Посадовець розповів, що зараз вибудовують фундаментальну інформаційну систему. У ній буде реєстр школярів, вчителів та всіх шкіл.

За словами Федорова, електронний документообіг у сфері освіти допоможе позбутися зайвої бюрократії. Наприклад, перейти з однієї школи в іншу буде легше, адже все буде відбуватись електронно, за електронною заявкою.

Перехід на онлайн має при цьому полегшити життя родинам в окупації, які раніше були змушені забирати паперові документи з окупованих шкіл.

Плюс документи будуть у "Дії", як і потрібно для інших послуг. Я думаю, що до кінця року більшість проєктів фундаментальних повязані із тим, що я сказав, буде вирішено,

– повідомив віцепрем'єр.

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Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров анонсував новий підхід до управління системою освіти в Україні. Ключові вектори роботи такі: