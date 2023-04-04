Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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Федоров анонсував онлайн-формат для документів про освіту
Посадовець розповів, що зараз вибудовують фундаментальну інформаційну систему. У ній буде реєстр школярів, вчителів та всіх шкіл.
За словами Федорова, електронний документообіг у сфері освіти допоможе позбутися зайвої бюрократії. Наприклад, перейти з однієї школи в іншу буде легше, адже все буде відбуватись електронно, за електронною заявкою.
Перехід на онлайн має при цьому полегшити життя родинам в окупації, які раніше були змушені забирати паперові документи з окупованих шкіл.
Плюс документи будуть у "Дії", як і потрібно для інших послуг. Я думаю, що до кінця року більшість проєктів фундаментальних повязані із тим, що я сказав, буде вирішено,
– повідомив віцепрем'єр.
Важливо Федоров анонсував новий підхід до управління системою освіти в Україні
Федоров анонсував новий підхід до управління системою освіти
- Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров анонсував новий підхід до управління системою освіти в Україні. Ключові вектори роботи такі:
новий підхід до управління системою освіти і тотальна боротьба з бюрократією;
цифровізація освіти;
розроблення та впровадження стратегії розвитку інновацій України майбутнього;
запуск освітнього, інноваційного мілтек-кластеру.