Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Федоров анонсировал онлайн-формат для документов по образованию

Чиновник рассказал, что сейчас выстраивают фундаментальную информационную систему. В нем будет реестр школьников, учителей и всех школ.

По словам Федорова, электронный документооборот в сфере образования поможет избавиться от излишней бюрократии. К примеру, перейти из одной школы в другую будет легче, ведь все будет происходить электронно, по электронной заявке.

Переход на онлайн должен облегчить жизнь семьям в оккупации, которые раньше были вынуждены забирать бумажные документы из оккупированных школ.

Плюс документы будут у "Дии", как и нужно для других услуг. Я думаю, что до конца года большинство фундаментальных проектов связано с тем, что я сказал, будет решено,

– сообщил вице-премьер.

Важно Федоров анонсировал новый подход к управлению системой образования в Украине

Федоров анонсировал новый подход к управлению системой образования

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров анонсировал новый подход к управлению системой образования в Украине. Ключевые векторы работы следующие: