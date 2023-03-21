В частности, Федоров подчеркнул, что это большая ответственность и одновременно возможность положительных изменений в образовании и науке. Последние сейчас очень нуждаются в Украине.

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Федоров анонсировал новый подход к управлению системой образования

Вице-премьер напомнил, что из-за войны около 1 миллиона детей учится за границей, 1,5 миллиона – получают образование онлайн. Более тысячи учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов России. Из них 370 разрушены полностью.

Мир не стоит на месте. Технологии изменяют актуальность профессий. Образование и наука нуждаются в трансформации. Нужны более смелые и быстрые изменения, чтобы наши дети получили знания, соответствующие вызовам современности,

– подчеркнул Федоров.

И добавил, что с первого дня существования Минцифры образование было для его прошлой команды важным направлением работы. При этом рассказал о запуске новых образовательных платформ, внедрении предметов по предпринимательству в учебных заведениях, обеспечении части учебных заведений скоростным интернетом, в частности Wi-Fi в укрытиях и т.д.

Теперь, по словам Федорова, Министерству образования и науки помогут претворить в жизнь качественные изменения.

Ключевые векторы работы

Новый подход к управлению системой образования. Тотальная борьба с бюрократией

Учебные заведения должны привлекать талантливых преподавателей за достойную оплату труда и обучать их новому. Следует предоставить свободу управления эффективным менеджерам для реализации изменений. Отдельная роль отведена развитию английского языка, цифровым навыкам, предпринимательству. Важно также открытие возможностей для талантливых ученых, грантовое и быстрое финансирование проектов.

Цифровизация образования

Планируется также расширение действия на образовательное направление, крутые сервисы для школьников, студентов и родителей. Для преподавателей предусмотрели развитие онлайн системы для работы с контентом, создание платформы для управления образовательными процессами и получение данных для принятия качественных управленческих решений.

Разработка и внедрение стратегии развития инноваций Украины будущего

В этом вице-премьер видит ответ на вопрос, как развивать инновации в ближайшие 3 – 10 лет, чтобы украинцы создавали миллиардные компании и конкурировали с технологически развитыми странами.

Развитие милтек

Также планируется запуск образовательного, инновационного милтек-кластера, задача которого – поддерживать и претворять в жизнь идеи, проекты, связанные с военными технологиями.

Это ускорит нашу победу на поле боя и создаст фундамент для экономики будущего.

– считает Федоров.

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