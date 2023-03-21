Зокрема, Федоров наголосив, що це – велика відповідальність і водночас можливість позитивних змін в освіті та науці. Останні зараз дуже потребує Україна.

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Федоров анонсував новий підхід до управління системою освіти

Віцепрем'єр нагадав, що через війну близько 1 мільйон дітей вчиться за кордоном, 1,5 мільйона – здобувають освіту онлайн. Понад тисяча закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів Росії. З них 370 зруйновані повністю.

Світ не стоїть на місці. Технології змінюють актуальність професій. Освіта та наука потребують трансформації. Потрібні сміливіші та швидші зміни, щоб наші діти здобули знання, які відповідають викликам сучасності,

– наголосив Федоров.

І додав, що з першого дня існування Мінцифри освіта була для його минулої команди важливим напрямом роботи. При цьому розповів про запуск нових освітніх платформ, запровадження предметів з підприємництва у закладах освіти, забезпечення частини навчальних закладів швидкісним інтернетом, зокрема Wi-Fi в укриттях тощо.

Відтепер, за словами Федорова, Міністерству освіти та науки допоможуть втілити в життя якісні зміни.

Ключові вектори роботи

Новий підхід до управління системою освіти. Тотальна боротьба з бюрократією

Заклади освіти мають залучати талановитих викладачів за гідну оплату праці та навчати їх нового. Потрібно надати свободу управління ефективним менеджерам для реалізації змін. Окрема роль відведена розвитку англійської мови, цифрових навичок, підприємництва. Важливе також відкриття можливостей для талановитих науковців, грантове й швидке фінансування проєктів.

Цифровізація освіти

Планують також розширення Дії на освітній напрям, круті сервіси для школярів, студентів та батьків. Для викладачів передбачили розвиток онлайн-системи для роботи з контентом, створення платформи для управління освітніми процесами та отримання даних для ухвалення якісних управлінських рішень.

Розроблення та впровадження стратегії розвитку інновацій України майбутнього

У цьому віцепрем'єр бачить відповідь на питання, як розвивати інновації в найближчі 3 – 10 років, щоб українці створювали мільярдні компанії та конкурували з технологічно розвиненими країнами.

Розвиток мілтек

Також планують запуск освітнього, інноваційного мілтек-кластеру, завдання якого – підтримувати та впроваджувати в життя ідеї, проєкти, пов'язані з військовими технологіями.

Це пришвидшить нашу перемогу на полі бою та створить фундамент для економіки майбутнього,

– вважає Федоров.

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