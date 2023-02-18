Домашні завдання у форматі відео: як це інтегрувати у навчання

Зазвичай вчителі задають додому розв'язати задачу, прочитати або написати твір, вивчити правила тощо. Так, це необхідно для навчання, але учні не завжди в захваті від цього. Аби зацікавити сучасне покоління, інколи потрібно діяти оригінально. Наприклад, запропонуйте учням на домашнє завдання створити відео. Крім того, це чудовий варіант завдання під час дистанційки.

У домашніх завданнях можна наважитися на експеримент. Наприклад, можна запропонувати дітям виконати домашнє завдання у форматі відео.

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До того ж, завдяки використанню відео ви допоможете учням продемонструвати свою креативність.

Чому це корисно

Запитайте дітей, хто з них веде блоги на ютуб, інстаграм чи в тіктоці? Адже ця діяльність може прокачати навички, що є актуальними в сучасному світі.

Про які навички йдеться:

Діти навчаються говорити чітко, без поспіху

Вчителі, знають, що діти часто поспіхом декламують напам’ять вірші та уривки, бо бояться щось забути, адже спроба лише одна. Тому можна запропонувати учням записати читання вірша на відео, вони зможуть зробити кілька дублів, а потім обрати той, що вийшов найкраще.

Учні вчаться не боятися камери

Це схоже на страх публічних виступів. І варто зазначити, що виступати перед камерою на початку бояться майже всі. Розкажіть дітям, що навіть їхні улюблені блогери теж спочатку могли неабияк нервувати. Але регулярні тренування швидко допоможуть почувати себе перед камерою спокійно.



Домашнє завдання у форматі відео зацікавить учнів / Фото Families

Діти зможуть презентувати себе

Формування навичок самопрезентації та презентації власного продукту посідають важливе місце у розвитку підприємницької, комунікаційної та громадянської компетентностей. Тож цьому важливо вчитися.

Це вчить розраховувати час

Під час підготовки до виступу діти не завжди звертають увагу на час. Тож нерідко хтось говорить дуже довго, а хтось навпаки – буквально два слова. Обидва варіанти збивають таймінг. Водночас обмеження відеоформату допоможуть триматися в певних межах та навчать виділяти головне.

Які домашні завдання можна робити у форматі відео

Відеоформат допоможе створити нові види вправ та змістити акценти у вже звичних. Використовуйте цей прийом, аби краще контролювати виконання учнями завдань, окреслити чіткі межі роботи та пом’якшити стрес у виступах.

Вивчення віршів

Декламація віршів – одне з найтиповіших завдань, яке можна змінити за допомогою відеоформату. Не всі діти полюбляють читати вірші перед класом. Багато хто поспішає, хвилюється, через що страждає виразність мовлення.

Так, вдома діти отримають безліч можливостей для хитрощів, наприклад, вірш можна і не вчити, достатньо вправно читати його з книжки чи гаджета. Але тут до виконання завдання можна залучити батьків.

Записане відео учні мають надіслати у чат або на особисту пошту вчителя. Це дозволить зекономити час на уроці. Якщо ж відео дійсно вдалося та дитина хоче ним поділитися з товаришами у соцмережах.

Новини науки від журналістів-аматорів

Відеоформат – чудова можливість уявити себе журналістом і записати сюжет за темою уроку. Дозвольте дітям пограти та використовувати різноманітний реквізит (наприклад, ложку замість мікрофона), грим та кумедний одяг.

Але завдання при цьому лишається цілком серйозним: розповісти класу про певну подію, наприклад, наукову. Аби надихнути школярів, продемонструйте їм репортаж про Володимира Зеленського чи Ілона Маска.



Дітям точно сподобається такий варіант домашки / Фото todaysparent

Обмеження народжують бездоганність

Аби зробити учнів більш дисциплінованими, навчіть їх ретельно підходити до планування промови, визначне часові межі тощо. Наприклад, розкрити тему доповіді за три хвилини або переказати зміст тексту за одну хвилину.

Виконуючи таке завдання, школярі просто не зможуть говорити все, що спаде їм на думку. Їм доведеться розібратися в темі, аби написати оптимальний варіант тексту, лишивши головне.

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За словами експертів, обмеження часу – простий, але дієвий прийом, що допомагає підвищити якість та аналітичну складову роботи, а набуті навички стануть у пригоді в майбутньому.

Презентації, проєкти та прослуховування

Презентація є неодмінною складовою всіх навчальних проєктів, адже потрібно якось розповісти про нього світові. Запропонуйте дітям створити коротку (на три хвилини) презентацію результатів роботи у форматі, наприклад, рекламного ролика.

Це поєднує одразу кілька видів діяльності: дослідження, практичну роботу та навчання інших. Тож чому б не запропонувати дітям спробувати розібратись у певній темі, а потім створити докладне пояснення для решти класу.

Такі навички стануть дітям у пригоді в майбутньому, наприклад, під час захисту дипломних робіт. Також у відеоформаті можна провести прослуховування на роль у шкільному спектаклі. Нехай діти оберуть уривок із п'єси, відіграють його та надішлють викладачу.