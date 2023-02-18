В домашних задачах можно решиться на эксперимент. К примеру, можно предложить детям выполнить домашнее задание в формате видео.

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К тому же благодаря использованию видео вы поможете учащимся продемонстрировать свою креативность.

Почему это полезно

Спросите детей, кто из них ведет блоги на ютуб, инстаграмм или в тектоке? Ведь эта деятельность может прокачать навыки, актуальные в современном мире.

О каких навыках идет речь:

Дети учатся говорить четко, без спешки

Учителя знают, что дети часто наспех декламируют наизусть стихи и отрывки, потому что боятся что-то забыть, ведь попытка только одна. Поэтому можно предложить учащимся записать чтение стиха на видео, они смогут сделать несколько дублей, а затем выбрать тот, который вышел лучше всего.

Ученики учатся не бояться камеры

Это похоже на страх публичных выступлений. И стоит отметить, что выступать перед камерой сначала боятся почти все. Расскажите детям, что даже их любимые блоггеры тоже поначалу могли изрядно нервничать. Но регулярные тренировки быстро помогут чувствовать себя перед камерой спокойно.



Домашнее задание в формате видео заинтересует учащихся / Фото Families

Дети смогут презентовать себя

Формирование навыков самопрезентации и презентации собственного продукта занимает важное место в развитии предпринимательской, коммуникационной и гражданской компетентностей. Поэтому этому важно учиться.

Это учит рассчитывать время

Во время подготовки к выступлению дети не всегда обращают внимание на время. Так что часто кто-то говорит очень долго, а кто-то наоборот – буквально два слова. Оба варианта сбивают тайминг. В то же время, ограничения видеоформата помогут держаться в определенных пределах и научат выделять главное.

Какие домашние задания можно делать в формате видео

Видеоформат поможет создать новые виды упражнений и сместить акценты уже привычных. Используйте этот прием, чтобы лучше контролировать выполнение учащимися задач, определить четкие пределы работы и смягчить стресс в выступлениях.

Изучение стихов

Декламация стихов – одна из самых обычных задач, которую можно изменить с помощью видеоформата. Не все дети любят читать стихи перед классом. Многие спешат, волнуются, из-за чего страдают выразительность речи.

Так, дома дети получат множество возможностей для уловок, например, стихотворение можно и не учить, достаточно умело читать его из книги или гаджета. Но здесь для выполнения задания можно привлечь родителей.

Записанное видео учащиеся должны отправить в чат или на почту учителя. Это позволит сэкономить время на уроке. Если же видео действительно удалось, ребенок хочет им поделиться с товарищами в соцсетях.

Новости науки от журналистов-любителей

Видеоформат – отличная возможность вообразить себя журналистом и записать сюжет по теме урока. Разрешите детям поиграть и использовать разнообразный реквизит (например, ложку вместо микрофона), грим и забавную одежду.

Но задача при этом остается вполне серьезной: рассказать классу об определенном событии, например научном. Чтобы вдохновить школьников, продемонстрируйте им репортаж о Владимире Зеленском или Илоне Маске.



Детям точно понравится такой вариант домашки / Фото todaysparent

Ограничения рождают безупречность

Чтобы сделать учащихся более дисциплинированными, научите их тщательно подходить к планированию речи, определенному времени и т.д. К примеру, раскрыть тему доклада за три минуты или перевести содержание текста за одну минуту.

Выполняя такую задачу, школьники просто не смогут говорить все, что придет им в голову. Им придется разобраться в теме, чтобы написать оптимальный вариант текста, оставив главное.

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По словам экспертов, ограничение времени – простой, но действенный прием, помогающий повысить качество и аналитическую составляющую работы, а приобретенные навыки пригодятся в будущем.

Презентации, проекты и прослушивание

Презентация является непременной составляющей всех обучающих проектов, ведь нужно как-то рассказать о нем миру. Предложите детям создать короткую (на три минуты) презентацию результатов работы в формате, например рекламного ролика.

Это объединяет несколько видов деятельности: исследования, практическую работу и обучение других. Так почему бы не предложить детям попытаться разобраться в определенной теме, а затем создать подробное объяснение для остального класса.

Такие навыки пригодятся детям в будущем, например, при защите дипломных работ. Также в видеоформате можно провести прослушку на роль в школьном спектакле. Пусть дети выберут отрывок из пьесы, отыграют его и отправят преподавателю.