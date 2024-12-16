Який вигляд має домашнє завдання з математики, якому 4 тисячі років

У колекції Ешмола при Оксфордському університеті є маленька глиняна табличка з міста Кіш в Іраку. Вона є одним із двох десятків прикладів давньовавилонських домашніх завдань з математики.

Археологи вважають, що учень використовував табличку як "блокнот" для обчислення площі трикутника. Однак припустився помилки, яка збереглася до нашого часу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Який вигляд має домашнє завдання з математики, якому 4000 років

На табличці діаметром 8,2 сантиметра зображено прямокутний трикутник з трьома наборами чисел, написаних клинописом – по одному набору вздовж кожної з двох сторін, що представляють довжину і висоту трикутника, і один посередині, що позначає його площу.

По верхній лінії (висоті) трикутника учень написав 3.75, а по вертикальній лінії (основі) – 1.875. Це означає, що площа трикутника має дорівнювати 3.5156. Вавилонянин помилково обчислив її як 3.1468.

Кілька з таких стародавніх "блокнотів" знайшли у Кіші та сусідньому Вавилоні. Обидва з міст були основними місцями початкової математичної освіти. Хоча ця конкретна табличка порожня на звороті, інші приклади включають напис учителя з одного боку та студента з іншого.



Завдання, якому 4 тисячі років / LiveScience

Однак помилка у завданні цього студента насправді свідчить про важливий культурний розвиток: те, як люди накопичували та передавали знання, і те, як усе переходило від запам’ятовування до письмової інформації.

Зауважимо, що вавилонська математика мала систему числення з основою 60, яку ми все ще використовуємо для вимірювання часу – 60 секунд у хвилині, 60 хвилин у годині. І ці стародавні люди зрозуміли теорему Піфагора більш ніж за тисячоліття до того, як давньогрецький філософ Піфагор прославився тим, що встановив, що сума квадратів двох сторін прямокутного трикутника дорівнює квадрату гіпотенузи.