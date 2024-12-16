Археологи вважають, що учень використовував табличку як "блокнот" для обчислення площі трикутника. Однак припустився помилки, яка збереглася до нашого часу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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