Археологи считают, что ученик использовал табличку как "блокнот" для вычисления площади треугольника. Однако допустил ошибку, которая сохранилась до нашего времени. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Как выглядит домашнее задание по математике, которому 4000 лет

На табличке диаметром 8,2 сантиметра изображен прямоугольный треугольник с тремя наборами чисел, написанных клинописью – по одному набору вдоль каждой из двух сторон, представляющих длину и высоту треугольника, и один посередине, обозначающий его площадь.

По верхней линии (высоте) треугольника ученик написал 3.75, а по вертикальной линии (основе) – 1.875. Это означает, что площадь треугольника должна быть равна 3.5156. Вавилонянин ошибочно вычислил ее как 3.1468.

Несколько из таких древних "блокнотов" нашли в Кише и соседнем Вавилоне. Оба из городов были основными местами начального математического образования. Хотя эта конкретная табличка пустая на обороте, другие примеры включают надпись учителя с одной стороны и студента с другой.



Задание, которому 4 тысячи лет / LiveScience

Однако ошибка в задании этого студента на самом деле свидетельствует о важном культурном развитии: то, как люди накапливали и передавали знания, и то, как все переходило от запоминания к письменной информации.

Заметим, что вавилонская математика имела систему счисления с основой 60, которую мы все еще используем для измерения времени – 60 секунд в минуте, 60 минут в часах. И эти древние люди поняли теорему Пифагора более чем за тысячелетия до того, как древнегреческий философ Пифагор прославился тем, что установил, что сумма квадратов двух сторон прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.