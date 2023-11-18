У Києві створять навчальну програму для школярів з домедичної допомоги
У столиці України створять навчальну програму для учнів з домедичної допомоги. Тестовий урок вже провели.
Створення програми ініціювали Київська міська військова адміністрація разом з Навчально-тренувальним центром тактичної медицини КОЛЕСО. Днями відбувся тестовий урок для учнів 8-го класу в одній з київських шкіл.
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У Києві створять програму для школярів з домедичної допомоги
Згодом ця навчальна програма, якщо вчителі не будуть проти, може стати частиною шкільного предмета "Захист України". Або навіть і окремим предметом.
Програму запроваджують, аби учні могли засвоїти основи медичної допомоги та розвинути такі важливі навички в цій сфері.
Начальник КМВА ️Сергій Попко наголосив, що у час повномасштабної війни в Україні та небезпеки ударів ворога ракетами і дронами діти мають ще у школі вивчити, як надати елементарну допомогу собі і врятувати життя.
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Скільки навчальних закладів знищила Росія в Україні
- За час повномасштабної війни в Україні Росія атакувала понад 3,5 тисячі навчальних закладів. Половина з них – школи.
- Понад 500 освітніх закладів уже відбудували.
- Допомагають, зокрема, міжнародні партнери.
- Зокрема, Швеція виділила на відбудову навчальних закладів у нашій країні близько 6,5 мільйона євро.