У Києві створять навчальну програму для школярів з домедичної допомоги

У столиці України створять навчальну програму для учнів з домедичної допомоги. Тестовий урок вже провели.

Створення програми ініціювали Київська міська військова адміністрація разом з Навчально-тренувальним центром тактичної медицини КОЛЕСО. Днями відбувся тестовий урок для учнів 8-го класу в одній з київських шкіл.

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У Києві створять програму для школярів з домедичної допомоги

Згодом ця навчальна програма, якщо вчителі не будуть проти, може стати частиною шкільного предмета "Захист України". Або навіть і окремим предметом.

Програму запроваджують, аби учні могли засвоїти основи медичної допомоги та розвинути такі важливі навички в цій сфері.

Начальник КМВА ️Сергій Попко наголосив, що у час повномасштабної війни в Україні та небезпеки ударів ворога ракетами і дронами діти мають ще у школі вивчити, як надати елементарну допомогу собі і врятувати життя.

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