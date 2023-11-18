Создание программы инициировала Киевская городская военная администрация вместе с Учебно-тренировочным центром тактической медицины КОЛЕСО. На днях прошел тестовый урок для учащихся 8-го класса в одной из киевских школ.

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Впоследствии эта обучающая программа, если учителя не будут против, может стать частью школьного предмета "Защита Украины". Или даже отдельным предметом.

Программу внедряют, чтобы учащиеся могли усвоить основы медицинской помощи и развить столь важные навыки в этой сфере.

Начальник КМВА Сергей Попко подчеркнул, что во время полномасштабной войны в Украине и опасности ударов врага ракетами и дронами дети должны еще в школе изучить, как оказать элементарную помощь себе и спасти жизнь.

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