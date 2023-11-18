Руководитель МОН Оксен Лисовой сообщил, что на сегодняшний день учеников этой школы подвозят в другие учебные заведения или же они учатся дистанционно. Все потому, что их учебное заведение сожгли оккупанты.

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8-летняя девочка до слез тронула письмом к Николаю

Министр образования подчеркнул: уничтожение образовательной инфраструктуры – один из инструментов врага.

Так они желают отобрать у наших детей право на образование, их детство. Но им ничего не удастся. Школьники и школьницы в Украине и за рубежом имеют жажду обучения – ее не отобрать,

– акцентировал министр.

И добавил, что украинские дети и дальше стремятся изучать новое, общаться с одноклассниками, развиваться и т.д.

Наши дети не должны просить у Николая о новых школах, портфелях или вкусностях для защитников. Но в этих письмах их страстные желания – победа и возможность учиться. А еще – дроны для наших воинов,

– добавил чиновник.

Лисовой также заявил, что стать Николаем для пострадавших из-за войны детей может каждый украинец. Стоит приобщиться к проекту Олени Святого Николая – волонтерской инициативе.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

В Киевской ОВА, по словам министра образования, уже готовят проект восстановления лицея №3 в Горенке.



Письмо 8-летней Люди из Киевщины в Николая / фото Елены Гром

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