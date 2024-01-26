У Тернополі студенти відмовилися від випускного заради дрона для ЗСУ

26 січня 2024, 19:50
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Джерело:

Суспільне

Студенти Тернопільського національного педагогічного університету відмовилися від проведення випускного і натомість за зібрані гроші купили дрон для військових. Ініціативу підтримали 80 магістрантів заочної і денної форми навчання.

Студенти кажуть: дуже багато випускників історичного факультету вишу захищають Україну на фронті. Тому вирішили допомогти їм. 

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Випускники в Тернополі купили дрон воїнам

Магістри вирішили не витрачати гроші на квіти викладачам або інші пам'ятні речі для факультету, а натомість купити цінну річ, яка наблизить Перемогу України у війні. Тому придбали дрон. 

Вартість дрона – 15 200 гривень. Його сконструював тернополянин Святослав Журовський.

Хто скільки міг, стільки здавав, не було якоїсь конкретної суми,
– розповів випускник історичного факультету Владислав Павловський.

Дрон передадуть 10 гірсько-штурмовій бригаді. Ректор Богдан Буяк каже: технічні характеристики дрона оцінять воїни. І зазначає, що мовиться про так званий дрон-камікадзе, який летить в одну сторону. 

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Автор: Марія Волошин