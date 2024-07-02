Студенти придумали цікаві розробки для посилення ЗСУ: Федоров вражений

Віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що українські студенти стали авторами двох десятків ідей, втілення яких у життя допоможе нашим воїнам на фронті. І розповів детальніше про це 21 defense-tech рішення.

Їхнє створення стало можливим завдяки проведенню літньої школи зі штучного інтелекту у сфері оборони. На неї зареєструвалося майже 600 учасників з усієї України.

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Українські студенти вражають ідеями для винаходів

Федоров повідомив, що навчання відбувалося за трьома напрямами:

збирання дронів;

розробка програмного забезпечення для безпілотників;

створення систем для протидії дезінформації.

Спочатку був тиждень лекцій, а потім – хакатон. У результаті команди створили власні defense-tech рішення, які можуть посилити захисників на фронті,

– уточнив віцепрем'єр.

Серед них такі:

• технологія для автоматичного наведення дронів на рухому ціль;

• плівка для маскування дронів від ворожих радарів;

• рішення для збивання російських БПЛА;

• системи для визначення шкідливих джерел інформації.

Вражений серйозністю та актуальністю розроблених технологій. В Україні росте молоде покоління інженерів, яке горить інноваціями та пропонує свіжі рішення для перемоги в технологічній війні,

– наголосив Федоров.

Раніше ми інформували про те, що українські школярі здобули аж 46 нагород на престижному конкурсі у США. Деталі читайте за посиланням.