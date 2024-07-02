Їхнє створення стало можливим завдяки проведенню літньої школи зі штучного інтелекту у сфері оборони. На неї зареєструвалося майже 600 учасників з усієї України.
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Українські студенти вражають ідеями для винаходів
Федоров повідомив, що навчання відбувалося за трьома напрямами:
- збирання дронів;
- розробка програмного забезпечення для безпілотників;
- створення систем для протидії дезінформації.
Спочатку був тиждень лекцій, а потім – хакатон. У результаті команди створили власні defense-tech рішення, які можуть посилити захисників на фронті,
– уточнив віцепрем'єр.
Серед них такі:
• технологія для автоматичного наведення дронів на рухому ціль;
• плівка для маскування дронів від ворожих радарів;
• рішення для збивання російських БПЛА;
• системи для визначення шкідливих джерел інформації.
Вражений серйозністю та актуальністю розроблених технологій. В Україні росте молоде покоління інженерів, яке горить інноваціями та пропонує свіжі рішення для перемоги в технологічній війні,
– наголосив Федоров.
Раніше ми інформували про те, що українські школярі здобули аж 46 нагород на престижному конкурсі у США. Деталі читайте за посиланням.