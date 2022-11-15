"Книжкові сили": в Україні створили буккросинг на потреби ЗСУ

В Україну створили цікаву ініціативу для любителів книжок. Усі вторговані гроші віддаватимуть на українську армію.

Так, у нашій державі відтепер діє благодійний магазин вживаних видань "Книжкові сили України". Про це повідомили засновники проєкту Української академії лідерства.

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Що це за проєкт

Засновник проєкту Юрій Манілов розповів, що ідея проєкту полягає в обміні вже прочитаними книжками. Усе задля збільшення благодійних пожертв на потреби Збройних сил України.

Інформацію про ініціативу поширюють завдяки сайту, телеграм-ботові та інстаграму.

Телеграм-бот для приймання книжок від користувача. Також бот нагадає про відправлення, там можна отримати зворотний зв'язок у разі виникнення проблем. Сайт – звичайний маркетплейс, де люди купують книжки, як в онлайн-книгарні. Інстаграм для взаємодії з авдиторією, відповідей на запитання,

– розповів Манілов.

Благодійниками стають і ті, хто донатить книжку, і ті хто її купує. Користувачів сайту заохочують повертати книжки в проєкт після прочитання. Таким чином одне видання може мати кілька донатів. Книжка лишається у користувача доти, поки її не куплять.

Як оплатити книги

Проєкт передбачає, що покупці оплачуватимуть книжки на рахунок ФОПу, а вже "Книжкові сили України" донатитимуть їх благодійним організаціям. Спочатку планували, що платіжна система прийматиме платежі як донати. Однак втілити цю ідею не вдалося через відмову платіжних систем.

Ми плануємо оголошувати збір на початку кожного місяця на якусь конкретну потребу, закривати її та оголошувати новий збір. Цього місяця збираємо 50,000 грн на ремонт військового дрона для аеророзвідки,

– уточнив Манілов.

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