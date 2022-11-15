"Книжкові сили": в Україні створили буккросинг на потреби ЗСУ
Джерело:Читомо
В Україну створили цікаву ініціативу для любителів книжок. Усі вторговані гроші віддаватимуть на українську армію.
Так, у нашій державі відтепер діє благодійний магазин вживаних видань "Книжкові сили України". Про це повідомили засновники проєкту Української академії лідерства.
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Що це за проєкт
Засновник проєкту Юрій Манілов розповів, що ідея проєкту полягає в обміні вже прочитаними книжками. Усе задля збільшення благодійних пожертв на потреби Збройних сил України.
Інформацію про ініціативу поширюють завдяки сайту, телеграм-ботові та інстаграму.
Телеграм-бот для приймання книжок від користувача. Також бот нагадає про відправлення, там можна отримати зворотний зв'язок у разі виникнення проблем. Сайт – звичайний маркетплейс, де люди купують книжки, як в онлайн-книгарні. Інстаграм для взаємодії з авдиторією, відповідей на запитання,
– розповів Манілов.
Благодійниками стають і ті, хто донатить книжку, і ті хто її купує. Користувачів сайту заохочують повертати книжки в проєкт після прочитання. Таким чином одне видання може мати кілька донатів. Книжка лишається у користувача доти, поки її не куплять.
Як оплатити книги
Проєкт передбачає, що покупці оплачуватимуть книжки на рахунок ФОПу, а вже "Книжкові сили України" донатитимуть їх благодійним організаціям. Спочатку планували, що платіжна система прийматиме платежі як донати. Однак втілити цю ідею не вдалося через відмову платіжних систем.
Ми плануємо оголошувати збір на початку кожного місяця на якусь конкретну потребу, закривати її та оголошувати новий збір. Цього місяця збираємо 50,000 грн на ремонт військового дрона для аеророзвідки,
– уточнив Манілов.
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Які видання потрапили до номінації Книга року – 2022
У 2022 році в Україні, попри повномасштабну війну, також визначатимуть книгу року. У BBC Україна оприлюднили довгі списки премії.
До цьогорічного списку потрапили 38 видань у трьох категоріях:
- "Книга року";
- "Есеїстика";
- "Дитяча Книга року".
До номінації "Книга року ВВС – 2022" потрапили 14 видань:
- Анна Бугаєва. "Усе буде Париж!" (Золотоноша: Видавництво "Раіни");
- Руслан Горовий. "Поіменник". (Київ: "ТаТиШо!", "Люта справа");
- Сергій Демчук. "Острів Джа". (Київ: "Темпора");
- Наталія Довгопол. "Знайти країну амазонок". (Харків: "Віват")
- Ірена Карпа. "Тільки нікому про це не кажи". (Київ: "Книголав");
- Сергій Карюк. "Ферія. 13 андалуських днів і ночей". (Київ: "Гамазин");
- Богдан Коломійчук. "300 миль на схід". (Львів: "Видавництво Старого Лева");
- Христина Коціра. "Яблука Єви". (Харків: "Клуб сімейного дозвілля");
- Ярослава Литвин. "Не мій дім. (Харків: ВД "Фабула");
- Марина Манченко. "Гіркі апельсини". (Київ: "Темпора");
- Анна Морозова. "Четвертий помічник святого Христофора". (Київ: "Саміт-книга");
- Галина Петросаняк. "Вілла Анемона". (Чернівці: "Книги – XXI");
- Андрій Сем'янків. "Танці з кістками. Медичний трилер". (Київ: "Віхола")
- Олександр Терещенко. "Життя після 16:30. Сім років потому". (Київ: "ДІПА").
До номінації "Дитяча Книга року ВВС – 2022" увійшли 13 видань:
- Володимир Аренєв. "Скарбничка історій". (Львів: "Видавництво Старого Лева");
- Андрій Бачинський. "Примари Чорної діброви". (Львів: "Видавництво Старого Лева");
- Катерина Єгорушкіна. "Мої вимушені канікули". (Харків: "Віват");
- Дмитро Журавель. "Нікому ані слова, або Як розлюбити абрикоси". (Харків: "АССА");
- Соня Зелена. "Мікробам не читати! Книжка про вакцини". (Київ: Yakaboo Publishing);
- Інна Ковалишена. "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні". (Київ: "Моя книжкова полиця");
- Василь Карп'юк. "Олекса Довбуш. Лігво Арідника". (Брустурів : "Дискурсус");
- Валентина Кирилова. "Коні та портрет мого дядька". (Київ: "Моя книжкова полиця");
- Грася Олійко. "Сукня для Марусі". (Київ: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");
- Світлана Ройз. "Ключі сили". (Львів: Видавництво Старого Лева);
- Наталія Смирнова. "Крим Керіма". (Київ: "Портал");
- Уляна Чуба. "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом". (Київ: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га");
- Ніна Ягоджинська. "Квест: знайди "Енеїду". (Київ: "Наш формат").
До довгого списку у категорії року "ВВС-Есеїстика – 2022" увійшли 11 видань:
- Іван Вербицький. "Пригоди найпопулярнішої гри". (Київ: "Темпора");
- Рустам Гаджієв. "Лінгвістика на карті світу". (Київ: "Віхола");
- Ярослав Грицак. "Подолати минуле: Глобальна історія України". (Київ: "Портал");
- Павло Казарін. "Дикий Захід Східної Європи". (Харків: "Віват");
- Ольга Карі. "Хрестик, або дуже кривава книжка". (Київ: Creative Women Publishing);
- Андрій Любка. "Щось зі мною не так". (Чернівці: "Меридіан Черновіц");
- Ірина Магдиш. "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ століття". (Київ: Портал);
- Марта Мольфар, Андрій Достлєв. "Українці XYZ: звички, смаки, побут". (Київ: "Майстер книг");
- Ірина Славінська. "Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат". (Харків: "Віват");
- Іван Черненко. "Сміх у кінці тунелю". (Київ: "Віхола");
- Олена Шульга. Наші. "Інженерна історія України". (Київ: "Моя книжкова полиця");