Українські студенти перетворюють акумулятори електронних сигарет на павербанки для ЗСУ

В Івано-Франківську студенти Університету Короля Данила виготовляють павербанки для Збройних Сил України. І що цікаво, матеріалом для цього є акумулятори використаних електронних сигарет.

Ініціатива належить студентові Михайлові Василюку. Хлопець каже, що така ідея у нього виникла ще до вступу у виш, однак втілювати у життя її почати саме в університеті.

Дивіться також Українські вчені досі публікують статті у російських виданнях

Студенти виготовляють павербанки з акумуляторів електронних сигарет

Тепер учасники гуртка RoboSprint працюють над реалізацією ідеї Михайла разом.

Насправді це – кропітка й важка робота, яка потребує багато часу, адже ми самостійно займаємося як збором акумуляторів, так і їхнім демонтажем,

– зазначає Василюк.



Викладач Сергій Ващишак разом зі студентами виготовляють з акумуляторів павербанки / УКД

У холі вишу вже навіть збирають електронні сигарети, павербанки й батареї до телефонів та ноутбуків, які вийшли з ладу.

Що цікаво, собівартість таких павербанків є у 2,5 раза менша за фірмові. Натомість надійність краща, бо ці павербанки розробили для використання саме в польових умовах з високими вібраційними й ударними навантаженнями, можливим впливом вологи та коливанням температури.

Так студенти не лише допомагають нашій армії, але й дбають про довкілля. Адже "вейпи" довго розкладаються й забруднюють землю, яка стає непридатною для фермерської діяльності.