Про це йдеться у листі Міносвіти України до очільників вишів та наукових установ. МОН наголошує на неприпустимості будь-якої наукової співпраці з представниками Росії.

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Окремі українські вчені досі публікують статті у російських виданнях

У Міносвіти зазначають, що виявили ці статті завдяки аналізу наукових публікацій, опублікованих у виданнях, які індексуються базами даних Scopus та/або WoS, за 2022 – 2023 роки. Також виявили публікації, підготовлені спільно з працівниками установ, утворених окупаційною владою на тимчасово окупованій території України.

Особливу увагу у МОН зосереджують на публікаціях, поданих до редакцій видань після прийняття закону "Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво", а також на тих із них, які мали посилання на фінансування досліджень з боку України.

Тож Міносвіти наголошує: будь-яка співпраця з представниками Росії та Білорусі, зокрема на рівні спільних наукових публікацій, реалізації наукових проєктів тощо, мала бути припинена на виконання вимог законодавства України.

Посадовці також акцентують на необхідності неухильно виконувати рішення РНБО про застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб, зокрема тих, які стосуються припинення наукового співробітництва, освітніх контактів тощо та неприпустимості співпраці із фізичними та юридичними особами, до яких застосовано відповідні санкції.