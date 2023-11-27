Він погодив перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених МОН. Завдяки цьому молоді вчені зможуть завершити наукові роботи та експериментальні розробки, які розпочали у 2022 та 2023 роках.

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Молоді вчені отримають кошти на наукові роботи

Дофінансування стало можливим завдяки заощадженню коштів за однією з бюджетних програм.

У Міносвіти при цьому зазначили, що це рішення сприятиме активізації наукових досліджень. Також дасть можливість підвищити якість наукових результатів, наблизить результати до міжнародних вимог, підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку наукових послуг і сприятиме утриманню наукового потенціалу у нашій державі.

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