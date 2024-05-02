Дошкільнят в Україні навчатимуть основ фінансової грамотності

Міносвіти України разом з Національним банком розробляє спеціальну програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Так чиновники прагнуть підвищити рівень фінансової грамотності серед молодого покоління.

Програму реалізовуватимуть у межах виконання Рамки фінансових компетентностей для дітей та молоді (від 5 до 18 років). У документі вказано, що фінансову освіту варто починати ще з дошкільного віку.

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У дитсадках буде фінансова освіта

У МОН впевнені, що діти повинні опановувати фінансові знання та навички раніше, аби потім їм простіше буде у майбутньому ухвалювати зважені та ефективні фінансові рішення. Також вони зможуть бути більш фінансово успішними.

У дитсадках вихованці зможуть дізнаватись:

що таке гроші;

у чому їхня цінність;

як планувати витрати;

як заощаджувати кошти.

Також окрему увагу у роботі приділятимуть питанням фінансової безпеки.

Діти дошкільного віку мають розуміти ризики втрати грошей чи цінних речей, а також усвідомлювати небезпеку, пов'язану із шахраями та незнайомцями, що цікавляться фінансовими питаннями,

– заявили у Міносвіти.

Очікують, що невдовзі навчальну програму з фінансової грамотності впровадять у дитячих садочках у всій країні.