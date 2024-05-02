Програму реалізовуватимуть у межах виконання Рамки фінансових компетентностей для дітей та молоді (від 5 до 18 років). У документі вказано, що фінансову освіту варто починати ще з дошкільного віку.
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У дитсадках буде фінансова освіта
У МОН впевнені, що діти повинні опановувати фінансові знання та навички раніше, аби потім їм простіше буде у майбутньому ухвалювати зважені та ефективні фінансові рішення. Також вони зможуть бути більш фінансово успішними.
У дитсадках вихованці зможуть дізнаватись:
- що таке гроші;
- у чому їхня цінність;
- як планувати витрати;
- як заощаджувати кошти.
Також окрему увагу у роботі приділятимуть питанням фінансової безпеки.
Діти дошкільного віку мають розуміти ризики втрати грошей чи цінних речей, а також усвідомлювати небезпеку, пов'язану із шахраями та незнайомцями, що цікавляться фінансовими питаннями,
– заявили у Міносвіти.
Очікують, що невдовзі навчальну програму з фінансової грамотності впровадять у дитячих садочках у всій країні.
- Раніше ми інформували, що 20% дітей, які відвідують київські садочки, не розуміють української мови. Є також чимало випадків, коли освітній процес у дитсадках України відбувається недержавною мовою, зазначив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Детальніше читайте за посиланням.