Программу будут реализовывать в рамках выполнения Рамки финансовых компетентностей для детей и молодежи (от 5 до 18 лет). В документе указано, что финансовое образование следует начинать еще с дошкольного возраста.
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В садиках будет финансовое образование
В МОН уверены, что дети должны овладевать финансовыми знаниями и навыками раньше, чтобы потом им проще будет в будущем принимать взвешенные и эффективные финансовые решения. Также они смогут быть более финансово успешными.
В садиках воспитанники смогут узнавать:
- что такое деньги;
- в чем их ценность;
- как планировать расходы;
- как экономить средства.
Также отдельное внимание в работе будут уделять вопросам финансовой безопасности.
Дети дошкольного возраста должны понимать риски потери денег или ценных вещей, а также осознавать опасность, связанную с мошенниками и незнакомцами, интересующихся финансовыми вопросами,
– заявили в Минобразования.
Ожидается, что вскоре учебную программу по финансовой грамотности внедрят в детских садах по всей стране.
- Ранее мы информировали, что 20% детей, посещающих киевские садики, не понимают украинского языка. Есть также немало случаев, когда образовательный процесс в детсадах Украины происходит на негосударственном языке, отметил языковой омбудсмен Тарас Креминь. Подробнее читайте по ссылке.