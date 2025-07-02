Для дитсадків затвердили нові типові штатні нормативи

Дитячі садки в Україні працюватимуть за новими типовими штатними нормативами. Їх затвердило Міністерство освіти і науки України.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН. У відомстві вважають, що це – один з найважчих документів.

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Що відомо про нові типові штатні нормативи для дитсадків

Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова заявила, що нормативи створили фахівці-практики. Рекомендації писали понад 8 тисяч освітян.

Вищезгаданий документ містить типові штатні нормативи дитсадків, які поширюються на державні і комунальні заклади освіти всіх типів організації освітньої діяльності.

Штатний розпис формують з урахуванням:

структури дитсадка (структурних підрозділів, зокрема й філій);

розпорядку роботи (груп);

типу організації освітньої діяльності;

порядку забезпечення організації освітнього процесу;

кількості вихованців у дитсадку, кількості груп та їх наповнюваності;

площі та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.

При формуванні штатного розпису дитсадка, що має структурні підрозділи (дошкільні підрозділи, філії), враховують кількість вихованців та груп цих структурних підрозділів.

Також штатний розпис дитсадка розробляють у межах затвердженого засновником або уповноваженим ним органом фонду заробітної плати.

Посади, необхідні для надання платних послуг, вводять до штатного розпису за кошти надходжень закладу, отриманих за надання цих послуг.

Групи у дитсадках формують з урахуванням наповнюваності груп на початок навчального року, зважаючи на співвідношення кількості вихованців до кількості вихователів, які одночасно працюють з ними.

Кількість вихованців у приміщеннях дитячого садка має відповідати вимогам законодавства.

Документ містить також чіткі умови введення штатних посад педагогічних, медичних працівників, працівників харчоблоків та інших посад у дитсадках.