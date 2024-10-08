Багато зруйнованих закладів: в Україні можуть з'явитися мобільні дитячі садки

Система дошкільної освіти в Україні зазнає трансформації. Першим кроком на шляху до змін є новий закон про дошкільну освіту, який 6 червня ухвалила Верховна Рада.

Про цю трансформацію в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповіла заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова. Зокрема, уточнила, які можуть з'явитися альтернативні дитсадки.

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В Україні функціонуватимуть альтернативні дитсадки

Посадовиця зазначила: дуже важливо, щоб були різні типи закладів дошкільної освіти, й тільки час покаже, яка модель є ефективною в різних ситуаціях і умовах.

Вона також наголосила, що в законі прописані лише ідеї. Як саме їх реалізують у деталях, визначать робочі групи, які розпочинають роботу.

Однак варто зазначити, що ідея альтернативних закладів дошкільної освіти виникла не спонтанно – такі заклади вже давно й успішно працюють у різних країнах,

– уточнила Смірнова.

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Який вигляд матиме мобільний дитсадок

Вона також розповіла, який вигляд матиме мобільний дитячий садок.

Мобільний дитячий садок – це автобус або інший транспортний засіб, обладнаний усіма необхідними матеріалами для роботи з дітьми. Він приїздить за графіком до різних населених пунктів, зупиняється там, де є укриття. Батьки знають його розклад і приводять дітей на заняття,

– розповіла заступниця Лісового.

Це, за її словами, може бути гарним рішенням для тих областей, де є багато зруйнованих закладів: Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській.

Зверніть увагу! Загалом в Україні зараз є 110 зруйнованих повністю дошкільних закладів і більш як 1100 пошкоджених.

У нас уже з'явився перший мобільний садок – від фінського уряду. Він працюватиме в Херсонській області,

– повідомила посадовиця.

Зазначимо, що в Україні налічують 8812 закладів дошкільної освіти з очною формою навчання. А також – 1677 закладів із заочною та 1209 зі змішаною формами навчання.