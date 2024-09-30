Вихователі, які мають мінімальний рівень володіння англійською мовою, візьмуть участь у спеціальних курсах. Вони будуть безоплатні, повідомила заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова в інтерв'ю ZN.UA.
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Чи усі дошкільнята вивчатимуть англійську мову у садку
Зазначимо, що в Україні з вересня 2026 року в усіх дитсадках діти віком 5-6 років обов'язково вивчатимуть англійську мову. Це відбуватиметься відповідно до Закону "Про застосування англійської мови в Україні". Його у червні цього року підписав президент Володимир Зеленський.
Смірнова натомість розповіла, що Міносвіти розробило алгоритм підготовки вихователів дитсадків до викладання англійської. Якщо вихователі взагалі не знають англійської мови або ж мають мінімальний рівень володіння мовою, для них проводитимуть на безоплатній основі спеціальні курси.
Також вона уточнила, які ще кроки у цьому напрямі робить МОН.
Спільно з партнерами організовано курси з методики навчання англійської мови дітей дошкільного віку; підготовлено репозитарій матеріалів, які вихователі зможуть використовувати на заняттях із дошкільнятами, а також методичний порадник для вихователів із рекомендаціями щодо організації та проведення занять,
– заявила посадовиця.
Вона також уточнила, що міністерство має на меті забезпечити кожен дитсадок вихователями, які навчатимуть англійської мови.
- Раніше ми розповідали про те, що при МОН відкриють дошкільний осередок для дітей працівників. Цей пілотний проєкт запроваджує новий тип дитсадків, передбачений законом про дошкільну освіту, повідомила заступниця очільника МОН Євгенія Смірнова. Деталі читайте за посиланням.