Вихователі, які мають мінімальний рівень володіння англійською мовою, візьмуть участь у спеціальних курсах. Вони будуть безоплатні, повідомила заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова в інтерв'ю ZN.UA.

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Зазначимо, що в Україні з вересня 2026 року в усіх дитсадках діти віком 5-6 років обов'язково вивчатимуть англійську мову. Це відбуватиметься відповідно до Закону "Про застосування англійської мови в Україні". Його у червні цього року підписав президент Володимир Зеленський.

Смірнова натомість розповіла, що Міносвіти розробило алгоритм підготовки вихователів дитсадків до викладання англійської. Якщо вихователі взагалі не знають англійської мови або ж мають мінімальний рівень володіння мовою, для них проводитимуть на безоплатній основі спеціальні курси.

Також вона уточнила, які ще кроки у цьому напрямі робить МОН.

Спільно з партнерами організовано курси з методики навчання англійської мови дітей дошкільного віку; підготовлено репозитарій матеріалів, які вихователі зможуть використовувати на заняттях із дошкільнятами, а також методичний порадник для вихователів із рекомендаціями щодо організації та проведення занять,

– заявила посадовиця.

Вона також уточнила, що міністерство має на меті забезпечити кожен дитсадок вихователями, які навчатимуть англійської мови.