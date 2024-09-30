У приміщенні міністерства з'являться діти, з якими працюватимуть вихователі. Так пілотуватимуть новий тип дитсадків, передбачений законом про дошкільну освіту, заявила заступниця очільника МОН Євгенія Смірнова ZN.UA.
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При Міносвіти відкриють садок для дітей співробітників
Смірнова пояснила: дошкільний осередок – це садочок для невеликої групи дітей, який відкривають при установі: бібліотеці, міністерстві чи навіть бізнес-організації.
Перевага осередків у тому, що для них не потрібна окрема велика будівля, якщо в громаді мало дітей. А роботодавці можуть відкривати дошкільні осередки, аби залучити на роботу мам і тат малечі,
– заявила заступник міністра.
Вона також зазначила, що в Україні за підтримки UNICEF почалося пілотування ідей, закладених у новому законі про дошкільну освіту.
Наразі визначили пріоритетні громади, де вже незабаром відкриватимуть пілотні заклади,
– додала посадовиця.
За її словами, це важливий крок для розроблення оптимальних рішень і підготовки детальних інструкцій, які допоможуть громадам відкрити власні заклади.
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