У приміщенні міністерства з'являться діти, з якими працюватимуть вихователі. Так пілотуватимуть новий тип дитсадків, передбачений законом про дошкільну освіту, заявила заступниця очільника МОН Євгенія Смірнова ZN.UA.

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Смірнова пояснила: дошкільний осередок – це садочок для невеликої групи дітей, який відкривають при установі: бібліотеці, міністерстві чи навіть бізнес-організації.

Перевага осередків у тому, що для них не потрібна окрема велика будівля, якщо в громаді мало дітей. А роботодавці можуть відкривати дошкільні осередки, аби залучити на роботу мам і тат малечі,

– заявила заступник міністра.

Вона також зазначила, що в Україні за підтримки UNICEF почалося пілотування ідей, закладених у новому законі про дошкільну освіту.

Наразі визначили пріоритетні громади, де вже незабаром відкриватимуть пілотні заклади,

– додала посадовиця.

За її словами, це важливий крок для розроблення оптимальних рішень і підготовки детальних інструкцій, які допоможуть громадам відкрити власні заклади.