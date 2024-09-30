В помещении министерства появятся дети, с которыми будут работать воспитатели. Так будут пилотировать новый тип садиков, предусмотренный законом о дошкольном образовании, заявила заместитель главы МОН Евгения Смирнова ZN.UA.

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Смирнова объяснила: дошкольный центр – это садик для небольшой группы детей, который открывают при учреждении: библиотеке, министерстве или даже бизнес-организации.

Преимущество ячеек в том, что для них не нужно отдельное большое здание, если в обществе мало детей. А работодатели могут открывать дошкольные центры, чтобы привлечь на работу мам и пап малышей,

– заявила заместитель министра.

Она также отметила, что в Украине при поддержке UNICEF началось пилотирование идей, заложенных в новом законе о дошкольном образовании.

Сейчас определили приоритетные общины, где уже вскоре будут открывать пилотные учреждения,

– добавила чиновница.

По ее словам, это важный шаг для разработки оптимальных решений и подготовки детальных инструкций, которые помогут общинам открыть собственные заведения.