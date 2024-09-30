Воспитатели, которые имеют минимальный уровень владения английским языком, примут участие в специальных курсах. Они будут бесплатные, сообщила заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова в интервью ZN.UA.

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Отметим, что в Украине с сентября 2026 года во всех детсадах дети в возрасте 5-6 лет обязательно будут изучать английский язык. Это будет происходить в соответствии с Законом "О применении английского языка в Украине". Его в июне этого года подписал президент Владимир Зеленский.

Смирнова взамен рассказала, что Минобразования разработало алгоритм подготовки воспитателей детсадов к преподаванию английского. Если воспитатели вообще не знают английского языка или имеют минимальный уровень владения языком, для них будут проводить на бесплатной основе специальные курсы.

Также она уточнила, какие еще шаги в этом направлении делает МОН.

Совместно с партнерами организованы курсы по методике обучения английскому языку детей дошкольного возраста; подготовлено репозитарий материалов, которые воспитатели смогут использовать на занятиях с дошкольниками, а также методическое руководство для воспитателей с рекомендациями по организации и проведению занятий,

– заявила чиновница.

Она также уточнила, что министерство имеет целью обеспечить каждый садик воспитателями, которые будут обучать английскому языку.