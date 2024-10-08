Об этой трансформации в интервью "Зеркалу недели" рассказала заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова. В частности, уточнила, какие могут появиться альтернативные садики.

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В Украине будут функционировать альтернативные садики

Чиновница отметила: очень важно, чтобы были разные типы учреждений дошкольного образования, и только время покажет, какая модель является эффективной в различных ситуациях и условиях.

Она также отметила, что в законе прописаны только идеи. Как именно их реализуют в деталях, определят рабочие группы, которые начинают работу.

Однако стоит отметить, что идея альтернативных учреждений дошкольного образования возникла не спонтанно – такие заведения уже давно и успешно работают в разных странах,

– уточнила Смирнова.

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Как будет выглядеть мобильный садик

Она также рассказала, как будет выглядеть мобильный детский сад.

Мобильный детский сад – это автобус или другое транспортное средство, оборудован всеми необходимыми материалами для работы с детьми. Он приезжает по графику в разные населенные пункты, останавливается там, где есть укрытие. Родители знают его расписание и приводят детей на занятия,

– рассказала заместитель Лисового.

Это, по ее словам, может быть хорошим решением для тех областей, где есть много разрушенных заведений: Днепропетровской, Херсонской, Николаевской.

Обратите внимание! Всего в Украине сейчас есть 110 разрушенных полностью дошкольных учреждений и более 1100 поврежденных.

У нас уже появился первый мобильный садик – от финского правительства. Он будет работать в Херсонской области,

– сообщила чиновница.

Отметим, что в Украине насчитывается 8812 учреждений дошкольного образования с очной формой обучения. А также – 1677 заведений с заочной и 1209 со смешанной формами обучения.