Сімейні дитячі садки зможуть приймати не більше ніж 10 вихованців

Загальна кількість дітей у сімейному (родинному) садку не має перевищувати 10 дітей. І це з урахуванням тих, які є у сімейних відносинах.

Відповідну норму містить проєкт Положення про сімейний дитсадок, який на громадське обговорення запропонувало Міністерство освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Скільки дітей може навчатися у сімейному садку

Облаштувати сімейний дитсадок можна буде в індивідуальному житловому будинку (з прибудинковою ділянкою), у якому проживає сім'я та який відповідає санітарним вимогам. На прибудинковій ділянці сімейного садка облаштовують ігровий майданчик.

Надавати освітні послуги можна буде дітям від народження, які перебувають у родинних стосунках, та дітям, які не є членами сім'ї.

Для організації діяльності сімейний садок зможе залучати на договірній основі фізичних та юридичних осіб, а також родичів. Засновник садка має мати відповідну ліцензію на діяльність.

Діяльність сімейного садка мають забезпечувати особи, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров'я яких дозволяють їм виконувати професійні обов'язки.

Персонал сімейного садка повинен проходити обов'язковий медогляд, що вказують в особовій медичній книжці.

Також засновник має забезпечити сімейний садок найпростішим укриттям та засобами для надання домедичної допомоги. А також організувати харчування дітей.

Фінансуватимуть діяльність цих садків коштом засновника та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення приймають у довільній формі до 14 лютого 2025 року на електронну адресу svitlana.nerianova@mon.gov.ua.