Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Документ розробили задля підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації нового закону "Про дошкільну освіту".

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Яку перевірку проходитимуть майбутні працівники дитсадків

Процедуру перевірки відповідності кандидатів на посади працівників закладів дошкільної освіти проводитимуть керівники дитсадка або уповноважені ними особи.

Таку процедуру проходитимуть і переможці конкурсу на посаду керівника державного або комунального дитсадка. Її проводитиме уповноважена особа, призначена засновником закладу освіти.

Під час процедури перевірятимуть професійну компетентність кандидатів та їхню спроможність за своїми моральними якостями, фізичним та психічним станом здоров'я виконувати професійні обов'язки у дитсадках.

Якщо під час перевірки виявлять інформацію негативного характеру про особисті, ділові, моральні якості та досвід кандидата, він має право надати пояснення та спростування.

Кандидат, який відповідає зазначеним вимогам та пройшов процедуру перевірки, може отримати посаду працівника дитсадка. Рішення про призначення ухвалює керівник закладу дошкільної освіти. Матеріали перевірки зберігають в особовій справі працівника.

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Які документи треба подати

Також проєкт документа містить перелік документів, які має подати особа, яка хоче працювати у дитсадку. Серед переліку – заява, копії документів, що посвідчують особу та освіту, копія трудової книжки та військово-облікового документа (за наявності), резюме, повна довідка про відсутність судимості тощо.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймають до 4 лютого на електронну адресу inna.nashchubska@mon.gov.ua.