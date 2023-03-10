Навчання біля дому та справделива черга: які зміни чекають на дошкільну освіту в Україні
Джерело:Всеосвіта
В Україні реформують систему дошкільної освіти. Нардепи вже працюють над удосконаленням відповідного законопроєкту.
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Які зміни чекають на дошкільну освіту в Україні
Так, відповідно до законопроєкту, дитсадок стане ближчим до місця проживання дитини.
Також він стане більш доступним, а черги зменшаться. Відтак, має з'явитися чітка справедлива черговість зарахування дітей до навчальних закладів.
Подбали розробники і про безпеку та підтримку здоров'я дітей. Так, законопроєкт передбачає:
створення кожним дитсадком безпечного, здорового та інклюзивного освітнього середовища;
вимоги до органів влади сприяти у забезпеченні садочків засобами цивільного захисту, зокрема укриттями;
залучення за потреби для дітей з особливими потребами асистента;
сучасні підходи в організації харчування та медобслуговування.
Документ передбачає і різноманіття форм здобуття дошкільної освіти. Зокрема:
- очну – навчання у дитсадку;
- дистанційну – з урахуванням можливостей дитини, садка і бажання батьків;
- педагогічний патронаж – педагоги можуть організувати навчання вдома;
- мережеву – участь дитини в освітньому процесі різних дитсадків одночасно;
- сімейну – навчання вдома з батьками.
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Також пропонують організувати 7 форм дитсадків:
ясла (для дітей від 3 місяців до 3 років);
дитсадок (звичайний садок від 3 років);
спеціальний (для дітей з особливими потребами);
мобільний (пересувний, для дітей із віддалених населених пунктів);
сімейний (свої діти + діти друзів/сусідів);
центр педагогічного партнерства (діти від народження разом із батьками);
центр розвитку дитини.
Додамо також, що законопроєкт про дошкільну освіту передбачає багато автономії для дитсадків. Зокрема, навчальні заклади матимуть більше свободи у виборі навчальних програм.