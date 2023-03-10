Навчання біля дому та справделива черга: які зміни чекають на дошкільну освіту в Україні

Так, ухвалити законопроєкт №8030 про дошкільну освіту профільний комітет ВРУ рекомендуватиме парламенту. Які зміни передбачає документ, читайте на 24 Каналі .

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Які зміни чекають на дошкільну освіту в Україні

Так, відповідно до законопроєкту, дитсадок стане ближчим до місця проживання дитини.

Також він стане більш доступним, а черги зменшаться. Відтак, має з'явитися чітка справедлива черговість зарахування дітей до навчальних закладів.

Подбали розробники і про безпеку та підтримку здоров'я дітей. Так, законопроєкт передбачає:

створення кожним дитсадком безпечного, здорового та інклюзивного освітнього середовища;

вимоги до органів влади сприяти у забезпеченні садочків засобами цивільного захисту, зокрема укриттями;

залучення за потреби для дітей з особливими потребами асистента;

сучасні підходи в організації харчування та медобслуговування.

Документ передбачає і різноманіття форм здобуття дошкільної освіти. Зокрема:

очну – навчання у дитсадку;

дистанційну – з урахуванням можливостей дитини, садка і бажання батьків;

педагогічний патронаж – педагоги можуть організувати навчання вдома;

мережеву – участь дитини в освітньому процесі різних дитсадків одночасно;

сімейну – навчання вдома з батьками.

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Також пропонують організувати 7 форм дитсадків:

ясла (для дітей від 3 місяців до 3 років);

дитсадок (звичайний садок від 3 років);

спеціальний (для дітей з особливими потребами);

мобільний (пересувний, для дітей із віддалених населених пунктів);

сімейний (свої діти + діти друзів/сусідів);

центр педагогічного партнерства (діти від народження разом із батьками);

центр розвитку дитини.

Додамо також, що законопроєкт про дошкільну освіту передбачає багато автономії для дитсадків. Зокрема, навчальні заклади матимуть більше свободи у виборі навчальних програм.