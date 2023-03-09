Попередні покоління закінчували школу в часи, коли було прийнято вважати, що професію треба обирати раз і на все життя. Але дійсно важливим завданням освіти є підготовка дітей до викликів сучасного світу, який постійно змінюється.
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Наша реальність стрімко змінюється – розвиваються цифрові технології, виникають нові професії і спеціальності, високо цінуються креативність і винахідливість, знання мов, вміння працювати і в команді та інші soft skills.
Змінюються також й інтереси сучасної молоді. Відчувається нестача в системі освіти діджиталізації, актуальних предметів або програм. Наприклад, пов’язаних з патріотизмом, сексуальною освітою та власною безпекою.
Яким є сучасне покоління
Сучасне покоління відрізняється тим, що виросло у повністю новому інформаційному полі, в епоху інтернету. Це суттєво впливає і на розвиток, і на світогляд.
Ще одна особливість таких поколінь – концентрація уваги. Діджиталізація породжує велику кількість інформації, яка дуже короткотривала, наприклад, короткі відео у Тік-Тоці тощо.
Сучасні школярі / Фото Pexels
Через це люди можуть звикати обробляти інформацію дуже маленькими порціями, а це впливає на концентрацію уваги. Тобто дитина часто переключається, а не довго працює з великим об'ємом інформації.
Зважаючи на ці особливості, необхідно, перш за все, навчати дитину орієнтуватися у великих потоках інформації, розуміти власні потреби та контролювати певні процеси. Саме на ці моменти слід звертати увагу при формуванні нових підходів у навчанні.
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Що вже впроваджують в українській освіті
Особливість старої освітньої системи в тому, що вона розділяла знання на дисципліни, і кожен цей предмет розглядається окремо від життєвого контексту. Експерти наголошують, що вивчення будь-якої науки важливо переносити на реальне життя, аби дитина могла це зрозуміти.
Але, на щастя, нестандартні підходи до організації шкільного навчання уже впроваджуються в українських школах. Наша шкільна система теж змінюється, а небанальний погляд вчителів допомагає дітям зберегти мотивацію.
Серед незвичних форматів та підходів, які вже доступні в українських школах (зазвичай у приватних), є зокрема:
- навчання з допомогою освітніх наборів LEGO, вони допомагають вивчати математику, механіку, робототехніку, фізику та інженерію,
- дослідження світу з освітньою версією гри Minecraft education, що допомагає вивчити біологію, натренувати математичні навички та навички читання, а також розвиває креативне мислення та роботу у команді.
Ще в деяких школах існують дебатні клуби, де діти навчаються відстоювати свою думку та поважати точку зору інших, в інших школах – активно залучають IT-технології до навчання дітей, ще в інших – є навчання двома мовами одночасно (українською та англійською).
Навчання у школі має бути цікавим / Фото Pexels
Також для дітей є важливий досвід участі в міжнародних змаганнях та комунікація з дітьми з різних країн. Це допоможе зрозуміти їм, як влаштований світ.
Крім того, частина шкіл працює за авторськими STEM-програмами і власними розробками. Там учні навчаються робототехніці, використовуючи різні мови програмування.
Що таке STEM-освітаЦе систему навчання – Science (наука), Technology (технології), Engineering (інженерія) та Mathematics (математика), які вивчаються не окремо, а у комплексі. Система виникла за запитом бізнесу для навчання сучасних навичок/
За методикою STEM у центрі уваги – практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити рішення на практиці, шляхом спроб і помилок. STEM-освіта допомагає формувати у дітей критичне мислення, навички командної роботи, бачення цілісної картини світу та інше.
І на сьогодні в Україні STEM-освіта в школі знаходиться в тренді. Також популярна Мала академія наук, де проводяться різноманітні олімпіади, конкурси та заходи тощо.