Предыдущие поколения оканчивали школу во времена, когда было принято считать, что профессию нужно выбирать раз и на всю жизнь. Но действительно важной задачей образования является подготовка детей к вызовам постоянно меняющегося современного мира.
К теме В школах Украины могут ввести двуязычное обучение
Наша реальность стремительно меняется – развиваются цифровые технологии, возникают новые профессии и специальности, высоко ценятся креативность и изобретательность, знание языков, умение работать в команде и других soft skills.
Меняются также интересы современной молодежи. Ощущается нехватка в системе образования диджитализации, актуальных предметов или программ. Например, связанных с патриотизмом, сексуальным образованием и безопасностью.
Каково современное поколение
Современное поколение отличается тем, что выросло в совершенно новом информационном поле, в эпоху Интернета. Это оказывает существенное влияние и на развитие, и на мировоззрение.
Еще одна особенность таких поколений – концентрация внимания. Диджитализация порождает большое количество информации, которая очень кратковременно, например, короткие видео в Тик-Токе и т.д.
Современные школьники / Фото Pexels
Поэтому люди могут привыкать обрабатывать информацию очень маленькими порциями, а это влияет на концентрацию внимания. То есть ребенок часто переключается, а не долго работает с большим объемом информации.
Учитывая эти особенности, необходимо прежде всего учить ребенка ориентироваться в больших потоках информации, понимать собственные потребности и контролировать определенные процессы. Именно эти моменты следует обращать внимание при формировании новых подходов в обучении.
Интересно Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы
Что уже внедряют в украинском образовании
Особенность старой образовательной системы в том, что она разделяла знания на дисциплины и каждый этот предмет рассматривается отдельно от жизненного контекста. Эксперты отмечают, что изучение любой науки важно переносить на реальную жизнь, чтобы ребенок мог это понять.
Но, к счастью, нестандартные подходы к организации школьного обучения уже внедряются в украинских школах. Наша школьная система тоже меняется, а небанальный взор учителей помогает детям сохранить мотивацию.
Среди необычных форматов и подходов, которые уже доступны в украинских школах (обычно в частных), в частности:
- обучение с помощью образовательных наборов LEGO, они помогают изучать математику, механику, робототехнику, физику и инженерию,
- исследование мира с образовательной версией игры Minecraft education, помогающей изучить биологию, натренировать математические навыки и навыки чтения, а также развивает креативное мышление и работу в команде.
Еще в некоторых школах существуют дебатные клубы, где дети учатся отстаивать свое мнение и уважать точку зрения других, в других школах – активно привлекают IT-технологии к обучению детей, еще в других – есть обучение на двух языках одновременно (на украинском и английском).
Обучение в школе должно быть интересным / Фото Pexels
Также для детей важны опыт участия в международных соревнованиях и коммуникация с детьми из разных стран. Это поможет понять им, как устроен мир.
Кроме того, часть школ работает по авторским STEM-программам и своими разработками. Там учащиеся учатся робототехнике, используя разные языки программирования.
Что такое STEM-образованиеЭто система обучения – Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерия) и Mathematics (математика), которые изучаются не отдельно, а в комплексе. Система возникла по запросу бизнеса для обучения современным навыкам/
По методике STEM в центре внимания – практическая задача или проблема. Учащиеся учатся находить решения на практике путем проб и ошибок. STEM-образование помогает формировать у детей критическое мышление, навыки командной работы, видение целостной картины мира и многое другое.
И сегодня в Украине STEM-образование в школе находится в тренде. Также популярна Малая академия наук, где проводятся различные олимпиады, конкурсы и мероприятия.