Предыдущие поколения оканчивали школу во времена, когда было принято считать, что профессию нужно выбирать раз и на всю жизнь. Но действительно важной задачей образования является подготовка детей к вызовам постоянно меняющегося современного мира.

К теме В школах Украины могут ввести двуязычное обучение

Наша реальность стремительно меняется – развиваются цифровые технологии, возникают новые профессии и специальности, высоко ценятся креативность и изобретательность, знание языков, умение работать в команде и других soft skills.

Меняются также интересы современной молодежи. Ощущается нехватка в системе образования диджитализации, актуальных предметов или программ. Например, связанных с патриотизмом, сексуальным образованием и безопасностью.

Каково современное поколение

Современное поколение отличается тем, что выросло в совершенно новом информационном поле, в эпоху Интернета. Это оказывает существенное влияние и на развитие, и на мировоззрение.

Еще одна особенность таких поколений – концентрация внимания. Диджитализация порождает большое количество информации, которая очень кратковременно, например, короткие видео в Тик-Токе и т.д.


Современные школьники / Фото Pexels

Поэтому люди могут привыкать обрабатывать информацию очень маленькими порциями, а это влияет на концентрацию внимания. То есть ребенок часто переключается, а не долго работает с большим объемом информации.

Учитывая эти особенности, необходимо прежде всего учить ребенка ориентироваться в больших потоках информации, понимать собственные потребности и контролировать определенные процессы. Именно эти моменты следует обращать внимание при формировании новых подходов в обучении.

Интересно Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы

Что уже внедряют в украинском образовании

Особенность старой образовательной системы в том, что она разделяла знания на дисциплины и каждый этот предмет рассматривается отдельно от жизненного контекста. Эксперты отмечают, что изучение любой науки важно переносить на реальную жизнь, чтобы ребенок мог это понять.

Но, к счастью, нестандартные подходы к организации школьного обучения уже внедряются в украинских школах. Наша школьная система тоже меняется, а небанальный взор учителей помогает детям сохранить мотивацию.

Среди необычных форматов и подходов, которые уже доступны в украинских школах (обычно в частных), в частности:

  • обучение с помощью образовательных наборов LEGO, они помогают изучать математику, механику, робототехнику, физику и инженерию,
  • исследование мира с образовательной версией игры Minecraft education, помогающей изучить биологию, натренировать математические навыки и навыки чтения, а также развивает креативное мышление и работу в команде.

Еще в некоторых школах существуют дебатные клубы, где дети учатся отстаивать свое мнение и уважать точку зрения других, в других школах – активно привлекают IT-технологии к обучению детей, еще в других – есть обучение на двух языках одновременно (на украинском и английском).


Обучение в школе должно быть интересным / Фото Pexels

Также для детей важны опыт участия в международных соревнованиях и коммуникация с детьми из разных стран. Это поможет понять им, как устроен мир.

Кроме того, часть школ работает по авторским STEM-программам и своими разработками. Там учащиеся учатся робототехнике, используя разные языки программирования.

Что такое STEM-образование

Это система обучения – Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерия) и Mathematics (математика), которые изучаются не отдельно, а в комплексе. Система возникла по запросу бизнеса для обучения современным навыкам/

По методике STEM в центре внимания – практическая задача или проблема. Учащиеся учатся находить решения на практике путем проб и ошибок. STEM-образование помогает формировать у детей критическое мышление, навыки командной работы, видение целостной картины мира и многое другое.

И сегодня в Украине STEM-образование в школе находится в тренде. Также популярна Малая академия наук, где проводятся различные олимпиады, конкурсы и мероприятия.