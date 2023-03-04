Чи покинули іноземні студенти навчання в українських вишах через війну: відповідь МОН

Іноземні студенти продовжують навчання в українських вишах. Проте з початком повномасштабного вторгнення їхня кількість значно зменшилася. Крім того, у МОН наголосили, що Україна може прийняти тих іноземців, які навчаються в Росії.

Про це під час брифінгу розповів Андрій Вітренко – перший заступник міністра освіти і науки України, повідомляє 24 Канал. Він також наголосив, що російські дипломи в майбутньому не будуть визнаватися в світі.

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Як навчаються іноземці в Україні

За його словами, раніше в Україні навчалися близько 80 тисяч іноземних студентів.

Зараз, безумовно, їхня кількість значно знизилася. Але більшість із них перебувають на території України і отримують освітні послуги в режимі онлайн,

– заявив Вітренко.

Російські дипломи не будуть визначатися в світі

Перший заступник міністра освіти зазначив, що Росія намагається переманити до себе іноземних студентів.

"Однак Росія, як і Білорусь, наближчими днями буде виключена з Лісабонської конвенції кваліфікацій у сфері вищої освіти. Тож, дипломи цих країн не визнаватимуться у світі, лише на їхній території", – повідомив Вітренко.

Він додав, що Україна, зі свого боку, готова прийняти до своїх вишів іноземних студентів, які навчаються в Росії, і надати їм якісну освіту європейського рівня.

Крім того, Андрій Вітренко розповів, яких фахівців потребуватиме українська економіка після перемоги у війні. На його думку, найбільш затребуваними будуть спеціалісти із фізіотерапії, протезисти, інженери та фахівці транспортних спеціальностей.