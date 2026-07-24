Новий очільник МОН заявив, що доставлення підручників до шкіл відкладуть

Днями росіяни знищили ударом по Україні понад 410 тисяч надрукованих підручників для шкіл. Такі дані сформували за попереднім оцінюванням втрат.

Тому доставлення навчальних книг до шкіл відкладуть на кілька місяців. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Коли доставлять підручники до шкіл

Посадовець заявив, що ворог знищив понад 260 тисяч надрукованих підручників для 9 класу та приблизно 150 тисяч примірників для 4 класу, які були у видавництва в роботі. Такі втрати, за його словами, унеможливлять вчасне доставлення підручників до шкіл.

Наклад доведеться друкувати заново, а доставлення до освітніх закладів попередньо відкласти щонайменше на декілька місяців. Ми вже на зв'язку з видавцями й узгоджуємо, як надолужити час: домовляємося про повторний друк,

– уточнив він.

І додав, що поки друкуватимуть нові підручники, там, де це буде потрібно, для навчання зможуть використовувати електронні версії.

Діти сядуть за парти вчасно – навчання не зупиняємо,

– наголосив Бутенко.

При цьому зауважив, що планове доставлення підручників триває.

Втрачений наклад – лише частина великого замовлення на новий навчальний рік, а решту книжок доставляють за графіком. Станом на 22 липня школи вже отримали понад 1,4 мільйона примірників,

– резюмував очільник МОН.

Раніше ми розповідали, що восени цього року відбудеться пілотне тестування нової моделі державної підсумкової атестації.