У Міносвіти повідомили, чи складатимуть учні 4 і 9 класів ДПА. Усе через низку публікацій із недостовірною інформацією у ЗМІ.

Так, МОН вже підготувало і направило до Мін'юсту відповідний наказ. Він передбачає скасування державної підсумкової атестації.

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Чи складатимуть учні 4 і 9 класів ДПА

У відповідному наказі Міносвіти вказано, що учні, які завершують 4 та 9 класи у 2023 році, державну підсумкову атестацію у школах не складатимуть. Документ набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Зауважимо, що у 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.

11 – класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.

У 2023 році випускники шкіл також складатимуть НМТ.

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