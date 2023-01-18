Чи складатимуть учні 4 і 9 класів ДПА
Джерело:МОН
У Міносвіти повідомили, чи складатимуть учні 4 і 9 класів ДПА. Усе через низку публікацій із недостовірною інформацією у ЗМІ.
Так, МОН вже підготувало і направило до Мін'юсту відповідний наказ. Він передбачає скасування державної підсумкової атестації.
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Чи складатимуть учні 4 і 9 класів ДПА
У відповідному наказі Міносвіти вказано, що учні, які завершують 4 та 9 класи у 2023 році, державну підсумкову атестацію у школах не складатимуть. Документ набуде чинності з дня його офіційного опублікування.
Зауважимо, що у 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
11 – класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
У 2023 році випускники шкіл також складатимуть НМТ.
Важливо У МОН назвали дату презентації моделі проведення НМТ – 2023
Що відомо про НМТ - 2023
- Очільник МОН Сергій Шкарлет уточнив, що прийом документів вступників у виші розпочинається у липні, а реєстрація – у січні – лютому.
- Також міністерство наполягає, аби тестування відбувалося в один день.
- Під час проведення НМТ також враховуватимуть те, що абітурієнти вступають на технічні та медичні спеціальності.
- Окрім української мови, історії України та математики, четвертим предметом для складання, за словами Шкарлета, пропонуватимуть іноземну мову, фізику, хімію, біологію.
- Абітурієнт зможе сам обирати той комплект дисциплін, які він складатиме.
- Тести випускники складатимуть на комп'ютері, як і у 2022 році.
- Також днями очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак запропонував у своєму телеграмі пройти опитування щодо моделі складання НМТ у 2023 році.
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Відповідно до результатів опитування, батьки та абітурієнти обрали найлегшу модель складання тестів.
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Більшість із них вважає, що НМТ – 2023 має містити загалом 3 предмети: українську мову, математику та предмет на вибір.
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Модель проведення НМТ – 2023 презентують 20 січня.