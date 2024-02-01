Коли учні 4 класів цього року пілотно складатимуть ДПА

У 2024 році четвертокласники пілотно складатимуть Державну підсумкову атестацію. Вона відбудеться у квітні-травні.

Про це йдеться у відповідному наказі про проведення пілотної ДПА для випускників початкової школи. Його погодило Міносвіти України.

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Коли учні 4 класів складатимуть ДПА

Пілотна атестація відбудеться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У ній візьмуть участь дві тисячі четвертокласників.

Перелік шкіл, які візьмуть участь у пілотній ДПА, визначать до 1 квітня.

Учні 4 класів, які братимуть участь у цьому пілотному проєкті, складатимуть такі предмети:

українську мову;

математику;

читання.

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Які завдання будуть на ДПА-2024

Раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, які завдання передбачили для четвертокласників на ДПА.

Це будуть такі:

завдання із вибором варіантів відповіді;

завдання, де потрібно показати способи розв'язання тощо;

завдання, які міститимуть усні відповіді.

Зауважимо, що ДПА у 4-х класах проводитимуть вчителі. Вони також перевірятимуть роботи, але відповідно до інструкцій УЦОЯО.

Нагадаємо, у час повномасштабної війни в Україні учні не проходять ДПА як обов'язкову перевірку знань.