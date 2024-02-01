Об этом говорится в соответствующем приказе о проведении пилотной ГИА для выпускников начальной школы. Его согласовало Минобразования Украины.

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Когда ученики 4 классов будут сдавать ГИА

Пилотная аттестация состоится в форме внешнего независимого оценивания. В ней примут участие две тысячи четвероклассников.

Перечень школ, которые примут участие в пилотной ГИА, определят до 1 апреля.

Ученики 4 классов, которые будут участвовать в этом пилотном проекте, будут сдавать такие предметы:

украинский язык;

математику;

чтение.

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Какие задания будут на ГИА-2024

Ранее в Украинском центре оценивания качества образования рассказали, какие задания предусмотрели для четвероклассников на ГИА.

Это будут такие:

задания с выбором вариантов ответа;

задания, где нужно показать способы решения и т.д;

задания, которые будут содержать устные ответы.

Заметим, что ГИА в 4-х классах будут проводить учителя. Они также будут проверять работы, но в соответствии с инструкциями УЦОКО.

Напомним, во время полномасштабной войны в Украине ученики не проходят ГИА как обязательную проверку знаний.