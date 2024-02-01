Про це йдеться у відповідному наказі про проведення пілотної ДПА для випускників початкової школи. Його погодило Міносвіти України.
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Коли учні 4 класів складатимуть ДПА
Пілотна атестація відбудеться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У ній візьмуть участь дві тисячі четвертокласників.
Перелік шкіл, які візьмуть участь у пілотній ДПА, визначать до 1 квітня.
Учні 4 класів, які братимуть участь у цьому пілотному проєкті, складатимуть такі предмети:
- українську мову;
- математику;
- читання.
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Які завдання будуть на ДПА-2024
Раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, які завдання передбачили для четвертокласників на ДПА.
Це будуть такі:
- завдання із вибором варіантів відповіді;
- завдання, де потрібно показати способи розв'язання тощо;
- завдання, які міститимуть усні відповіді.
Зауважимо, що ДПА у 4-х класах проводитимуть вчителі. Вони також перевірятимуть роботи, але відповідно до інструкцій УЦОЯО.
Нагадаємо, у час повномасштабної війни в Україні учні не проходять ДПА як обов'язкову перевірку знань.