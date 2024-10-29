Чи складатимуть учні ДПА у 2025 році

Наступного року випускники не складатимуть Державну підсумкову атестацію у школах. Мовиться про учнів 4, 9, 11 класів.

За це сьогодні проголосували нардепи у Верховній Раді. Мовиться про ухвалений законопроєкт №12053 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року", інформують у Міносвіти України.

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Чи буде ДПА у 2025 році

Так, випускників закладів середньої освіти звільнять наступного року від проходження державної підсумкової атестації (ДПА). Вступ до закладів вищої освіти відбуватиметься за особливою процедурою.

Законопроєкт передбачає зміни до законів "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту" та "Про повну загальну середню освіту", що регулюють порядок завершення навчання в школах та проведення вступної кампанії.

Учні, які у 2025 році завершують повну загальну середню освіту, не складатимуть державну підсумкову атестацію. Це рішення дає змогу сфокусуватися на підготовці до вступних випробувань,

– акцентували у МОН.

Вступні іспити до закладів вищої освіти проводитимуть у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ) на комп'ютері.

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