Вакуленко анонсувала повернення ДПА

Найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями державної підсумкової атестації. Вона відбуватиметься у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.

Проходитимуть її випускники 9 класів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Тетяни Вакуленко у подкасті "Що там із НУШ?".

Дивіться також У МОН назвали головні цифри та факти основної сесії НМТ 2025 року

Коли повернуть ДПА

Вакуленко зазначила, що такі плани є.

І це питання, яке буде розглядатися поступово, у наступні роки,

– уточнила вона.

При цьому акцентувала, що запровадження ДПА у формі ЗНО після 9 класу – це частина більшої реформи оцінювання навчальних досягнень учнів. Вона потребує підготовки та обговорень з освітньою спільнотою.

Така модель, за словами очільниці Центру, має дозволити об'єктивніше оцінювати знання випускників базової школи та допомогти їм свідомо обирати освітню траєкторію надалі.

Коли саме запровадять зміни, вказали у бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки, яка тільки-но оприлюднили.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Відповідно до документа, у 2026 році таке оцінювання відбудеться у пілотному режимі. Його пройдуть 2 тисячі випускників. У 2027 році – 5 тисяч, а у 2028-му – 388,5 тисячі випускників, тобто всі.

Нагадаємо, що в Україні на час воєнного стану скасували обов'язкове складання ДПА у школах.