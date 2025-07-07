Вакуленко анонсувала повернення ДПА
- В Україні планують повернути державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання для випускників 9 класів.
- Зміни передбачають пілотне запровадження у 2026 році з поступовим збільшенням кількості учасників до 2028 року, коли участь візьмуть всі випускники.
Найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями державної підсумкової атестації. Вона відбуватиметься у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.
Проходитимуть її випускники 9 класів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Тетяни Вакуленко у подкасті "Що там із НУШ?".
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Коли повернуть ДПА
Вакуленко зазначила, що такі плани є.
І це питання, яке буде розглядатися поступово, у наступні роки,
– уточнила вона.
При цьому акцентувала, що запровадження ДПА у формі ЗНО після 9 класу – це частина більшої реформи оцінювання навчальних досягнень учнів. Вона потребує підготовки та обговорень з освітньою спільнотою.
Така модель, за словами очільниці Центру, має дозволити об'єктивніше оцінювати знання випускників базової школи та допомогти їм свідомо обирати освітню траєкторію надалі.
Коли саме запровадять зміни, вказали у бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки, яка тільки-но оприлюднили.
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Відповідно до документа, у 2026 році таке оцінювання відбудеться у пілотному режимі. Його пройдуть 2 тисячі випускників. У 2027 році – 5 тисяч, а у 2028-му – 388,5 тисячі випускників, тобто всі.
Нагадаємо, що в Україні на час воєнного стану скасували обов'язкове складання ДПА у школах.
- А про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.