Явка загалом становить 91%, за кордоном – 84%. Показник вищий за торішній, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Що відомо про основну сесію НМТ-2025

Найбільша кількість 200-бальників цьогоріч – з математики: уже 1163. На другому місці англійська мова – 765 максимальних результатів. На третьому – українська мова: 658 учасників отримали 200 балів.

Усього 2414 вступників склали хоча б один предмет на 200 балів. З них 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник – з трьох, а троє – з чотирьох предметів.

Частка тих, хто не склав математику в основній сесії тестування, становить 11,7%. Торік цей показник був вищим – 14%.

Серед вибіркових предметів найскладнішими виявилися фізика: 10,3% учасників не впоралися.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Кожен учасник мав годину на складання тесту з кожного предмета. Середній час виконання тесту з української мови – 46 хвилин, з математики – 49 хвилин, історії України – 29 хвилин.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники. І це більше ніж 2024 року. Із зареєстрованих цьогоріч 236 529 – цьогорічні випускники

НМТ-2025 триватиме до 25 липня (додаткова сесія). Учасники, які з поважних причин не склали НМТ під час першої сесії, ще мають можливість пройти тестування.