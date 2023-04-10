Історія України та іноземна мова можуть стати обов'язковими на ДПА

Верховна Рада розгляне чотири освітні законопроєкти. Рогляд відбудеться на найближчих засіданнях парламенту.

Законопроєкти підготували в освітньому комітеті Ради. Один із проєктів стосується ДПА.

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Перший законопроєкт – 9046 – щодо обов'язкових результатів навчання. За словами голови освітнього комітету ВРУ Бабака, документ передбачає проведення ДПА з 4 предметів: української мови, математики, історії України, іноземної мови.

Другий – 8095 – законопроєкт щодо забезпечення якості вищої освіти.

Третій – 8365 – щодо спрощення ліцензування закладів професійної освіти.

Четвертий – 8378 – документ про обов'язковий психологічний компонент в підвищенні кваліфікації вчителів.

Ще на крок ближче до системних реформ в освіті і науці,

– зауважив Бабак.

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