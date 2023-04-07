Реалізація цієї Концепції дозволить закладам освіти організувати навчання в очному режимі. Також сприятиме забезпеченню комфортного перебування у сховищах під час тривог.

Читайте Оксен Лісовий назвав пріоритети роботи Міносвіти

В Україні ухвалили Концепцію закладів освіти

За словами очільника Міносвіти Оксена Лісового, через воєнний стан освітній процес залежить від безпекової ситуації та відбувається офлайн, онлайн або у змішаній формі.

Освітяни й надалі гідно тримають свій фронт, за що я надзвичайно вдячний. Попереду кропітка робота з відновлення емоційного стану вчителів та учнів, а також налагодження освітнього процесу. Але найголовніше, щоб навчання було безпечним, щоб кожна українська дитина мала доступ до якісної освіти, а кожен учитель відчував турботу та увагу,

– наголосив міністр.