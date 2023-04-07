Про це Лісовий сказав під час зустрічі із заступницею генерального директора ЮНЕСКО з питань освіти Стефанією Джанніні.

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Також пріоритетами стане безпека навчання в Україні, відповідь на виклики війни, відновлення пошкоджених і зруйнованих закладів освіти. А також – аналіз і продовження реформ загальної середньої освіти, професійної та вищої освіти.

Після початку повномасштабної російсько-української війни руйнування та збитки, завдані нашій освіті та науці, є величезними. Нині сфера освіти і науки для нас – другий фронт. Це боротьба за майбутнє України,

– наголосив міністр.

Загалом головною мета зустрічі було обговорення співпраці, зокрема, розбудови екосистеми цифрових рішень у сфері освіти та науки тощо.

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